ПОМГИТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ СПОСОБ
Математика
ПОМГИТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ СПОСОБ
Ответ(ы):
Гость:
1)первый способ 1)15+18=33(кг) 2)33:3=11(пак) 2)второй способ 1)15:3=5(пак) 2)18:3=6(пак) 3)5+6=11(пак)
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