ПОМГИТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ СПОСОБ

Математика
ПОМГИТЕ СДЕЛАТЬ ВТОРОЙ СПОСОБ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)первый способ 1)15+18=33(кг) 2)33:3=11(пак) 2)второй способ 1)15:3=5(пак) 2)18:3=6(пак) 3)5+6=11(пак)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение -9(4+x)=8x-2 Можно пожалуйста подробное решение
Ответить
Английский язык
Перевести на английский язык грамматически: 1)Мы считаем что слонов надо спасать в первую очередь,потому что это самый вымирающий вид из пред ста...
Ответить
Физика
Три потребителя сопротивлением 20, 40, 24 Ом соединены параллельно. Напряжение на концах этого участка цепи 24 В. Определите силу тока в каждом пот...
Ответить
Литература
Сочинить стих на тему "Звуки и краски поля".
Ответить
Математика
Между учебниками двух классов разделили поровну 200 учебников . В одном классе 24 уч??ника , а в другом -26.Сколько учебников получил каждый класс ...
Ответить