Для вещества имеющего состав C10H22,составьте структурные формулы изомеров,содержа??ие при этом в цепи семь атомов углерода! не могу решить,пытаюсь и ошибаюсь,объясните!

Гость: Гость:

Так что тут сложного оставляем самую длинную цепь из 7 С---С---С----С----С---С----С и оставшиеся три крутим сколько душе угодно.нумерация слева-направо( 1-2-3-4-5-6-7) глядя на субстрат, в голове вот такое накрутил, когда на бумаге будете писать, может еще что увидите, но вряд-ли. 3,3,4-триметилгептан 3,3,5-триметилгептан 3,4,4-триметилгептан 3,4,5-триметилгептан 4-изопропилгептан 4-метил-3-этилгептан 4-метил-4-этилгептан 2,2,4-триметилгептан 2,2,3-триметилгептан 2,2,5-триметилгептан 2,2,6-триметилгептан 2,3,3-триметилгептан 2,3,4-триметилгептан 2,3,5-триметилгептан 2,3,6-триметилгептан 2,4,4-триметилгептан 2,4,5-триметилгептан 2,5,5-триметилгептан 2-метил-3-этилгептан 2-метил-4-этилгептан 2-метил-5-этилгептан 3-метил-3-этилгептан 3-метил-4-этилгептан 3-метил-5-этилгептан 4-метил-3-этилгептан 4-метил-4-этилгептан 4-пропилгептан