Помогите решить задачу. Поезд проходя в час по 40 км, за 1 часа прошел 1/5 всего пути. Найдите длину пути.
Математика
Помогите решить задачу. Поезд проходя в час по 40 км, за 1 часа прошел 1/5 всего пути. Найдите длину пути.
Ответ(ы):
Гость:
1)40*5=200(км) Ответ:Длина пути 200 км.
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