Помогите решить задачу. Поезд проходя в час по 40 км, за 1 часа прошел 1/5 всего пути. Найдите длину пути.

Математика

Помогите решить задачу. Поезд проходя в час по 40 км, за 1 часа прошел 1/5 всего пути. Найдите длину пути.

Автор: Гость