У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти один 2. умножь на три Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 чис...
Информатика
У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти один 2. умножь на три Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.
Ответ(ы) на вопрос:
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5 -> 4 -> 3 -> 9 -> 27 -> 26 Команды 11221
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