У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти один 2. умножь на три Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 чис...

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У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 1. вычти один 2. умножь на три Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Автор: Гость