У книги своя жизнь они тоже могут болеть.Книги любят чистоту и тепло. Без этого они тоже могут болеть. Плесень и грязь губят книги. Как лечат книги в библиотеках? Изобрели особую бумажную массу, который пропитывают листы.Потом...
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У книги своя жизнь они тоже могут болеть.Книги любят чистоту и тепло. Без этого они тоже могут болеть. Плесень и грязь губят книги. Как лечат книги в библиотеках? Изобрели особую бумажную массу, который пропитывают листы.Потом их выпрямляют с помощью машины придают прочность и белизну. Хорошая книга очень нужна человеку! Берегите книги! подчеркни все орфограммы. ПОЖЕ!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К лЕча(ЛЕкарь)т книгИ(р.п.) в библиотеках(бИблия)? Изобрели О(Особь)собую бумаЖную(бумаЖечка) массу(удвоенная согласная), который пропитывают листы.Потом их выпрЯмляют(прЯмо) с помОщью(помОщник) мАшины(словарное) придают проЧНость(без Ь) и бЕлизну.(бЕлый) Хорошая книга очень нужна человеку! БерЕгите книги!(берЕчься)
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