У книги своя жизнь они тоже могут болеть.Книги любят чистоту и тепло. Без этого они тоже могут болеть. Плесень и грязь губят книги. Как лечат книги в библиотеках? Изобрели особую бумажную массу, который пропитывают листы.Потом...

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У книги своя жизнь они тоже могут болеть.Книги любят чистоту и тепло. Без этого они тоже могут болеть. Плесень и грязь губят книги. Как лечат книги в библиотеках? Изобрели особую бумажную массу, который пропитывают листы.Потом их выпрямляют с помощью машины придают прочность и белизну. Хорошая книга очень нужна человеку! Берегите книги! подчеркни все орфограммы. ПОЖЕ!!!!!!!!!!!

Автор: Гость