В сквере посадили 176 саженцев деревьев, в парке в 3 раза больше, чем в сквере, а вдол?? дороги в 4 раза меньше, чем в парке. Сколько всего саженцев деревьев посадили?
Математика
В сквере посадили 176 саженцев деревьев, в парке в 3 раза больше, чем в сквере, а вдол?? дороги в 4 раза меньше, чем в парке. Сколько всего саженцев деревьев посадили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)176х3=528(деревьев)-в парке 2)528:4=132(деревьев)-вдоль дороги 3)176+528=704(дерева)-в парке и сквере 4)704+132=836(деревьев)-всего Ответ: 836 всего саженцев деревьев посадили. Поставти пожалуйста "Спасибо" прошу спасибо вам за такую задачу
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