В сквере посадили 176 саженцев деревьев, в парке в 3 раза больше, чем в сквере, а вдол?? дороги в 4 раза меньше, чем в парке. Сколько всего саженцев деревьев посадили?

Математика

В сквере посадили 176 саженцев деревьев, в парке в 3 раза больше, чем в сквере, а вдол?? дороги в 4 раза меньше, чем в парке. Сколько всего саженцев деревьев посадили?

Автор: Гость