Дети ломали мелки. Всего они сделали 7 разломов, получилось 10 кусочков мела. Сколько мелков было первоначально?
Математика
Дети ломали мелки. Всего они сделали 7 разломов, получилось 10 кусочков мела. Сколько мелков было первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 или я не знаю.....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Я пропустил эту тему и не могу понять что куда и в чем смысл можете расписать?из ящ??ка в котором находятся шары с номерами от 1 до 100 наугад выни...
Другие предметы
Обществознание