Дети ломали мелки. Всего они сделали 7 разломов, получилось 10 кусочков мела. Сколько мелков было первоначально?

Математика
Дети ломали мелки. Всего они сделали 7 разломов, получилось 10 кусочков мела. Сколько мелков было первоначально?
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Гость:
3 или я не знаю.....
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