Дети ломали мелки. Всего они сделали 7 разломов, получилось 10 кусочков мела. Сколько мелков было первоначально?

Математика

Дети ломали мелки. Всего они сделали 7 разломов, получилось 10 кусочков мела. Сколько мелков было первоначально?

Автор: Гость