У коробці 18 цукерок.Скільки цукерок у трьох таких коробках. Запиши задачу коротко та розвяжи її

Українська мова
У коробці 18 цукерок.Скільки цукерок у трьох таких коробках. Запиши задачу коротко та розвяжи її
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18*3=54=сколько цукерок в трех коробок
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