У коробці 18 цукерок.Скільки цукерок у трьох таких коробках. Запиши задачу коротко та розвяжи її

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У коробці 18 цукерок.Скільки цукерок у трьох таких коробках. Запиши задачу коротко та розвяжи її

Автор: Гость