У Кости конфет в 4 раза меньше,чем у Саши,а у Васи конфет в 2 раза больше,чем у Саши ,сколько конфет у Кости ,если у Васи их 16?

Математика

У Кости конфет в 4 раза меньше,чем у Саши,а у Васи конфет в 2 раза больше,чем у Саши ,сколько конфет у Кости ,если у Васи их 16?

Автор: Гость