У маши было 300 рублеи она купила 4 банки тешонки по 35 рублеи за банку и 3 упаковки яи?? по37рублеи заупаковку

Математика

У маши было 300 рублеи она купила 4 банки тешонки по 35 рублеи за банку и 3 упаковки яи?? по37рублеи заупаковку

Автор: Гость