У оли 15 рублей.сколько булочек по 4 рубля она может купить?сколько денег у нее оста??ется?
Математика
У оли 15 рублей.сколько булочек по 4 рубля она может купить?сколько денег у нее оста??ется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 / 4 = 3 с остатком 3 Ответ: 3 булочки, останется 3 рубля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Английский язык
Математика
Если пересчитать все крики возгласы и вопли которые раздаются в школьном коридор?? только за один переменку то их будет 3605 сколько воплей возглас...