У оли 15 рублей.сколько булочек по 4 рубля она может купить?сколько денег у нее оста??ется?

Математика
У оли 15 рублей.сколько булочек по 4 рубля она может купить?сколько денег у нее оста??ется?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 / 4 = 3 с остатком 3 Ответ: 3 булочки, останется 3 рубля
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