У Пети 180 марок в трёх альбомах . В одном альбоме 95 марок, а в другом Y марок. Сколько марок у Пети в третьем альбоме? Составьте ВЫРАЖЕНИЕ для решения задачи и найдите его значение при Y=40; 45; 62. Помогите пожалуйста :)) но...
Математика
У Пети 180 марок в трёх альбомах . В одном альбоме 95 марок, а в другом Y марок. Сколько марок у Пети в третьем альбоме? Составьте ВЫРАЖЕНИЕ для решения задачи и найдите его значение при Y=40; 45; 62. Помогите пожалуйста :)) номер 358
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180=95+у+х. у+х=85 х=85-y a)x=85-40=45 b)x=85-45=40 c)x=85-62=23
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