У Пети 180 марок в трёх альбомах . В одном альбоме 95 марок, а в другом Y марок. Сколько марок у Пети в третьем альбоме? Составьте ВЫРАЖЕНИЕ для решения задачи и найдите его значение при Y=40; 45; 62. Помогите пожалуйста :)) но...

Математика

У Пети 180 марок в трёх альбомах . В одном альбоме 95 марок, а в другом Y марок. Сколько марок у Пети в третьем альбоме? Составьте ВЫРАЖЕНИЕ для решения задачи и найдите его значение при Y=40; 45; 62. Помогите пожалуйста :)) номер 358

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