Достық туралы 10 15 предложений соченение

Қазақ тiлi
Достық туралы 10 15 предложений соченение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Досы көпті жау алмайды деп қазақ бекер айтпаған. Достықтың екі түрі бар. бірі адал дос, екіншісі амал дос. адал дос өзінің досына шынайы адал болады. ол әрқашан көмекке әзір. ал амал дос деп достыққа адал емес, тек өзін ойлайтын достарды айтады. Достық алтыннан да қымбат. сондықтан да біз өз досымызды құрметтеуімiз керек
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