У правій і лівій кишенях Олега разом 35 коп. Якщо з правої кишені він перекладе в лі??у стільки копійок, скільки було в лівій, то в правій кишені залишиться на 3 коп. більше, ніж в лівій. Скільки грошей було в Олега в кожній ки...

Математика
У правій і лівій кишенях Олега разом 35 коп. Якщо з правої кишені він перекладе в лі??у стільки копійок, скільки було в лівій, то в правій кишені залишиться на 3 коп. більше, ніж в лівій. Скільки грошей було в Олега в кожній кишені спочатку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в левом кармане было х коп., а в правом - у коп. х+у=35                                          x+3x+3=35    4x=32      x=8    (y-x)-(x+x)=3  y-x-2x=3  y-3x=3    y=3x+3          8+y=35    y=27.
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