У правій і лівій кишенях Олега разом 35 коп. Якщо з правої кишені він перекладе в лі??у стільки копійок, скільки було в лівій, то в правій кишені залишиться на 3 коп. більше, ніж в лівій. Скільки грошей було в Олега в кожній ки...

Математика

У правій і лівій кишенях Олега разом 35 коп. Якщо з правої кишені він перекладе в лі??у стільки копійок, скільки було в лівій, то в правій кишені залишиться на 3 коп. більше, ніж в лівій. Скільки грошей було в Олега в кожній кишені спочатку?

Автор: Гость