У правій і лівій кишенях Олега разом 35 коп. Якщо з правої кишені він перекладе в лі??у стільки копійок, скільки було в лівій, то в правій кишені залишиться на 3 коп. більше, ніж в лівій. Скільки грошей було в Олега в кожній ки...
Математика
У правій і лівій кишенях Олега разом 35 коп. Якщо з правої кишені він перекладе в лі??у стільки копійок, скільки було в лівій, то в правій кишені залишиться на 3 коп. більше, ніж в лівій. Скільки грошей було в Олега в кожній кишені спочатку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в левом кармане было х коп., а в правом - у коп. х+у=35 x+3x+3=35 4x=32 x=8 (y-x)-(x+x)=3 y-x-2x=3 y-3x=3 y=3x+3 8+y=35 y=27.
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