Паразитические черви краткий реферат 7класс

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Большая часть видов организмов, существующих на нашей планете, в течение многих веков и тысячелетий шла по пути эволюции и биологического прогресса. Однако существуют такие представители живой природы, которые большего успеха добились совсем иным путем - регрессом или упрощением организации. Как это случилось и чем это может быть полезно? Оказывается, это необходимое условие для ведения паразитического образа жизни. Особенно удачно приспособиться к жизни за чужой счет удалось разным видам червей - гельминтам.Строение паразитических червей гельминтам, или паразитическим червям, относят такие организмы, которые приспособились жить внутри млекопитающих и других существ, в том числе и в человеке, нанося своей жизнедеятельностью серьезный вред здоровью и даже жизни хозяина. Каждый паразитический червь способен сменять за жизненный цикл нескольких хозяев. Это необходимо для сохранения численности и выживания яиц, то есть будущего потомства. Конечно, каждый класс имеет своих представителей, которые, в свою очередь, наделены особенностями, отличающими их друг от друга и позволяющими быть уникальными паразитами. Однако можно выделить и несколько общих характеристик, которыми обладает каждый паразитический червь. В строении тела имеются органы, служащие для закрепления в теле хозяина. Примеры: присоски, крючья. Наличие особых покровов тела, не позволяющих организму хозяина переварить их. Откладывание потомства по несколько миллионов яиц за раз и сложное строение репродуктивной системы (чаще всего гермафродитный тип). Регрессия в строении всех органов чувств. Пищеварительная и выделительная системы максимально просты по структуре и функциональности. Дыхание осуществляется всей поверхностью тела. Способность к размножению еще на личиночной стадии. Все эти особенности делают разные виды паразитических червей просто универсальными и очень опасными существами, обладающими просто колоссальной выживаемостьюВсего можно выделить две основные группы подобных организмов. Тип Плоские черви. Именно паразитическими формами являются классы Ленточные, Сосальщики. Виды паразитических плоских червей этого типа: бычий цепень, свиной солитер, широкий лентец, эхинококк, кошачий сосальщик, шистосома, лейкохлоридий парадоксальный, двуустки и прочие. Тип Круглые черви. Класс Собственно круглые черви. Примеры организмов: анизакиды, острицы, аскариды, анкилостомы, ришты, власоглав, трихинеллы, филярии и другие. Виды паразитических червей очень многообразны. Всего ученые выделяют около 300 представителей, которые могут обитать в теле именно человека, не говоря уже о других животных. Вред, наносимый этими существами, поистине иногда непоправим.Меры борьбы с паразитическими червями Борьба с паразитическими червями - дело нелегкое. Самое главное - тщательное соблюдение всех необходимых мер профилактики. Огромное значение имеет личная и общественная гигиена. Без этого бороться с яйцами гельминтов невозможно. Во-вторых, это, безусловно, хорошая термическая обработка продуктов питания. Лечение от каждого конкретного вида паразита строго индивидуально и назначается врачом. Чаще всего это таблетки ("Вермокс", "Декарис", "Пирантел" и т. д.). Однако в более тяжелых случаях необходимы и уколы, капельницы, облучение и другие виды воздействия.