У прямокутній трапеції менша діагональ = 15 і є перпендикулярною до більшої бічної сторони. Менша основа трапеції = 12. обчислити довжину більшої основи трапеції.
Математика
У прямокутній трапеції менша діагональ = 15 і є перпендикулярною до більшої бічної сторони. Менша основа трапеції = 12. обчислити довжину більшої основи трапеції.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По русски напиши, а то вообще ничего не понятно..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
Задача Мальчик при6ёс из леса орехи.половину всех орехов он отдал сестре,а полвину оставшихся орехов- брату.после этого у мальчика осталось 4 ореха...