У прямокутній трапеції менша діагональ = 15 і є перпендикулярною до більшої бічної сторони. Менша основа трапеції = 12. обчислити довжину більшої основи трапеції.

Математика
У прямокутній трапеції менша діагональ = 15 і є перпендикулярною до більшої бічної сторони. Менша основа трапеції = 12. обчислити довжину більшої основи трапеції.
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Гость:
По русски напиши, а то вообще ничего не понятно..
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