Задача Мальчик при6ёс из леса орехи.половину всех орехов он отдал сестре,а полвину оставшихся орехов- брату.после этого у мальчика осталось 4 ореха.сколько орехов мальчик принёс

Математика

Задача Мальчик при6ёс из леса орехи.половину всех орехов он отдал сестре,а полвину оставшихся орехов- брату.после этого у мальчика осталось 4 ореха.сколько орехов мальчик принёс

Автор: Гость