Задача Мальчик при6ёс из леса орехи.половину всех орехов он отдал сестре,а полвину оставшихся орехов- брату.после этого у мальчика осталось 4 ореха.сколько орехов мальчик принёс
Математика
Задача Мальчик при6ёс из леса орехи.половину всех орехов он отдал сестре,а полвину оставшихся орехов- брату.после этого у мальчика осталось 4 ореха.сколько орехов мальчик принёс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*2=8 8*2=16 орехов принёс мальчик
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