Помогите пожалуйста. Срочно надо написать сочинение на тему "известный телеведущ??й". Надо описать внешность, манеру общения. 7 класс Ладыженская Упр. 167. Задание спасибо

Гость: Гость:

Вкратце ваше сочинение должно выглядеть так: (обязательно дополните своими мыслями, это кратко все) в современном мире телевидение очень развито. по тв показывают огромное количество развлекательных, информационных программ. для каждой передачи есть свой ведущий, который является "гвоздем" передачи. он рассказывает все самое интересное, нужное, основное, приглашает нас вою передачу интересных гостей, беседует с ними. Мне очень нравится смотреть телевизор и моя любимая программа (например: угадай мелодию). Ее ведет очень интересный телеведущий Валдис Пельш. Он зовет на свою передачу различных звезд кино, телевидения, музыки. Их задача состоит в том, что за короткий промежуток времени им нужно угадать фрагмент какой либо песни. (свои слова) расскажите про ведущего, что он еще ведет, какие передачи с ним вы любите