В мензурке с водой плавает кусок льда высота столба воды и льда равна 10 сантиметров Найдите высоту столба воды после того как лед растает

Физика

В мензурке с водой плавает кусок льда высота столба воды и льда равна 10 сантиметров Найдите высоту столба воды после того как лед растает

Автор: Гость