В мензурке с водой плавает кусок льда высота столба воды и льда равна 10 сантиметров Найдите высоту столба воды после того как лед растает
Физика
В мензурке с водой плавает кусок льда высота столба воды и льда равна 10 сантиметров Найдите высоту столба воды после того как лед растает
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Не изменеться - 10 см
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