Поммооооооогииииитееее!Надо придумать математическую сказку 6 класс!!!!!!!!!

Математика
Поммооооооогииииитееее!Надо придумать математическую сказку 6 класс!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На последней странице тетради выстроилась таблица умножения. Строгие колонны чисел стоят, сомкнув ряды, и готовы по первому знаку продемонстрировать свою силу и мощь любому ученику — от первого до десятого класса. По первому знаку — это понятно. Ведь командует парадом Знак Равенства. — Равняйсь! — командует Знак Равенства. И числа равняются Дважды два равняется четырем. Трижды пять равняется пятнадцати Семью восемь равняется пятидесяти шести Вот какая — здесь во всем точность! В таблице умножения суровая дисциплина, но числа подчиняются ей легко и охотно. Разве можно не подчиниться дисциплине, которая существует под знаком равенства?
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