Поммооооооогииииитееее!Надо придумать математическую сказку 6 класс!!!!!!!!!

Гость: Гость:

На последней странице тетради выстроилась таблица умножения. Строгие колонны чисел стоят, сомкнув ряды, и готовы по первому знаку продемонстрировать свою силу и мощь любому ученику — от первого до десятого класса. По первому знаку — это понятно. Ведь командует парадом Знак Равенства. — Равняйсь! — командует Знак Равенства. И числа равняются Дважды два равняется четырем. Трижды пять равняется пятнадцати Семью восемь равняется пятидесяти шести Вот какая — здесь во всем точность! В таблице умножения суровая дисциплина, но числа подчиняются ей легко и охотно. Разве можно не подчиниться дисциплине, которая существует под знаком равенства?