Определите какое из приведенных понятий характеризует форму территориального устройства: А) монархия Б) федерация В) демократия Г) республика

Право

Определите какое из приведенных понятий характеризует форму территориального устройства: А) монархия Б) федерация В) демократия Г) республика

Автор: Гость