Определите какое из приведенных понятий характеризует форму территориального устройства: А) монархия Б) федерация В) демократия Г) республика
Право
Определите какое из приведенных понятий характеризует форму территориального устройства: А) монархия Б) федерация В) демократия Г) республика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правелный ответ федерация
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школьники собрали 1т 4ц 56кг помидоров.В ящики разложили 364кг помидоров. сколько килограммов помидоров ещё осталось разллжить? [х]
Русский язык
Помогите пожалуйста. Срочно надо написать сочинение на тему "известный телеведущ??й". Надо описать внешность, манеру общения. 7 класс Ладыженская У...
Физика
В мензурке с водой плавает кусок льда высота столба воды и льда равна 10 сантиметров Найдите высоту столба воды после того как лед растает
Қазақ тiлi