Школьники собрали 1т 4ц 56кг помидоров.В ящики разложили 364кг помидоров. сколько килограммов помидоров ещё осталось разллжить? [х]
Математика
Школьники собрали 1т 4ц 56кг помидоров.В ящики разложили 364кг помидоров. сколько килограммов помидоров ещё осталось разллжить? [х]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 1т 1000кк 4ц 400 кг то ответ 1092кг :-)
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