Почему на холоде боль чувствуется сильнее? 100 баллов
Биология
Почему на холоде боль чувствуется сильнее? 100 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что холод усиливает боль в 3 раза
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