У сергея одноклассников на 7 больше чем аднакласниц у ево класе мальчиков в двое б??льше чем девочек сколько однокласниц у сергея однокласницы кати

Математика

У сергея одноклассников на 7 больше чем аднакласниц у ево класе мальчиков в двое б??льше чем девочек сколько однокласниц у сергея однокласницы кати

Автор: Гость