У сергея одноклассников на 7 больше чем аднакласниц у ево класе мальчиков в двое б??льше чем девочек сколько однокласниц у сергея однокласницы кати

Математика
У сергея одноклассников на 7 больше чем аднакласниц у ево класе мальчиков в двое б??льше чем девочек сколько однокласниц у сергея однокласницы кати
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х однакласников х+7-1 х+7 это девочек -1 она себе не однокласница
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