У Серика было 5 машин и 3 мотоцикла. Сколько вмего машин было у Серика?
Математика
У Серика было 5 машин и 3 мотоцикла. Сколько вмего машин было у Серика?
Ответ(ы):
Гость:
Всего было 5машин.......
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