Это государственные и местные органы власти, армия,полиция. что это?
Обществознание
Это государственные и местные органы власти, армия,полиция. что это?
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