Сколько грамм Кислорода необходимо взять для горения 5,4 грамма Алюминия??
Химия
Сколько грамм Кислорода необходимо взять для горения 5,4 грамма Алюминия??
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