Задача # 6. Решите пожалуйста!

Математика
Задача # 6. Решите пожалуйста!
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Ответ(ы):
Гость:
1)70 умножить на 3 ровно 210 2)350 плюс 210 ровно 5 3)800 минус 560 ровно 240
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