Задача # 6. Решите пожалуйста!
Математика
Задача # 6. Решите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1)70 умножить на 3 ровно 210 2)350 плюс 210 ровно 5 3)800 минус 560 ровно 240
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Скласти порівляну характеристику образів Федьки і Толі за планом. 1 зовнішний ви??ляд героїв. 2 поведінка і риси характеру. 3 ставленя хлопці...
Геометрия
Математика
Автомобиль расходует 12 литров бензина на 100км пути. Сколько бензина нужно,чтобы проехать 600км?1000км?2500км?