Прошу помощи, если не сложно. Нужно к завтрашнему дню. В пятых классах школы 80 че??овек.Из них отличники составляют 21,25%.В шестых классах 90 человек.Отличники составляют 20%.В каких классах больше отличников и на сколько ч...

Математика

Прошу помощи, если не сложно. Нужно к завтрашнему дню. В пятых классах школы 80 че??овек.Из них отличники составляют 21,25%.В шестых классах 90 человек.Отличники составляют 20%.В каких классах больше отличников и на сколько человек? Прошу не брать материалы из интернета, а объяснить, если это конечно не составит вам труда.Заранее спасибо.

Автор: Гость