Блоха ехала на кошке 18 мин., пересев на собаку проехала на ней путь в 5 раз длиннее . Сколько минут блоха ехала на собаке , если скорость собаки была больше скорости кошки в 3 раза .

Математика
Блоха ехала на кошке 18 мин., пересев на собаку проехала на ней путь в 5 раз длиннее . Сколько минут блоха ехала на собаке , если скорость собаки была больше скорости кошки в 3 раза .
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Ответ(ы):
Гость:
1) 18*5=95 мин- 2) 18:3=6мин  Ответ: 6 мин
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