Блоха ехала на кошке 18 мин., пересев на собаку проехала на ней путь в 5 раз длиннее . Сколько минут блоха ехала на собаке , если скорость собаки была больше скорости кошки в 3 раза .
Математика
Блоха ехала на кошке 18 мин., пересев на собаку проехала на ней путь в 5 раз длиннее . Сколько минут блоха ехала на собаке , если скорость собаки была больше скорости кошки в 3 раза .
Ответ(ы):
Гость:
1) 18*5=95 мин- 2) 18:3=6мин Ответ: 6 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди от массы 120 кг следующие части: две трети, три четверти, четыре пятых, четыре ??естых, пять восьмых. Есть ли среди полученных результатов од...
Математика