Блоха ехала на кошке 18 мин., пересев на собаку проехала на ней путь в 5 раз длиннее . Сколько минут блоха ехала на собаке , если скорость собаки была больше скорости кошки в 3 раза .

Математика

Блоха ехала на кошке 18 мин., пересев на собаку проехала на ней путь в 5 раз длиннее . Сколько минут блоха ехала на собаке , если скорость собаки была больше скорости кошки в 3 раза .

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