У вали x марок,у костив 3 раза больше,чем у вали,а у жени в 4 раза больше,чем у вали.ск??лько марок у каждого из ребят если на всех у них 240 марок
Математика
У вали x марок,у костив 3 раза больше,чем у вали,а у жени в 4 раза больше,чем у вали.ск??лько марок у каждого из ребят если на всех у них 240 марок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+3х+4х=240 8х=240 х=30 30 марок у Вали У кости 3*30=90 У Жени 4*30=120
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