У вали x марок,у костив 3 раза больше,чем у вали,а у жени в 4 раза больше,чем у вали.ск??лько марок у каждого из ребят если на всех у них 240 марок

Математика

У вали x марок,у костив 3 раза больше,чем у вали,а у жени в 4 раза больше,чем у вали.ск??лько марок у каждого из ребят если на всех у них 240 марок

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