Каким вы представляете Александр Сергеич у Пушкина
Литература
Каким вы представляете Александр Сергеич у Пушкина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушкин помнит себя с четырёх лет. Его няню звали Яковлева Арина Родионовна.. Первое своё стихотворение он написал в восемь лет на французском языке..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два голубя весят как три скворца и один воробей, голубь и воробей весят так же как ??ва скворца. Сколько воробьёв уравновесят одного голубя?предста...
Математика
Розв'яжи задачу. У кіоск привезли 7 ящиків яблук .по 8 кг у кожном .і 5 ящиків груш .по 6 кг у кожному.Скільки кілограмів груш і яблк привезли в кі...
Английский язык
Complete the questions with the question tags. 1. You have already been to this place, __? 2. Tom and Ken quarrel very often, __? 3. Your new...