У Вас є боржник, який винен Вам 2000 грн. Ці гроші він повинен віддати Вам сьогодні, а??е він просить Вас відстрочити платіж рівно на два роки. Ставка банківського проценту складає 50% річних. Не менше якої суми боржник повинен...
Экономика
У Вас є боржник, який винен Вам 2000 грн. Ці гроші він повинен віддати Вам сьогодні, а??е він просить Вас відстрочити платіж рівно на два роки. Ставка банківського проценту складає 50% річних. Не менше якої суми боржник повинен запропонувати Вам як платіж через два роки, щоб Ви погодилися?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не менше 4000 тисяч гривень
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