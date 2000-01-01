У Вас є боржник, який винен Вам 2000 грн. Ці гроші він повинен віддати Вам сьогодні, а??е він просить Вас відстрочити платіж рівно на два роки. Ставка банківського проценту складає 50% річних. Не менше якої суми боржник повинен...

Экономика

У Вас є боржник, який винен Вам 2000 грн. Ці гроші він повинен віддати Вам сьогодні, а??е він просить Вас відстрочити платіж рівно на два роки. Ставка банківського проценту складає 50% річних. Не менше якої суми боржник повинен запропонувати Вам як платіж через два роки, щоб Ви погодилися?

Автор: Гость