У Жанар 6 компает-дисков со сказками. Сколько всего компакт-дисков у Жанар, если ко??пакт-дисков со сказками составляют одну пятою часть всех всех компакт-дисков.

Математика

У Жанар 6 компает-дисков со сказками. Сколько всего компакт-дисков у Жанар, если ко??пакт-дисков со сказками составляют одну пятою часть всех всех компакт-дисков.

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