У Жанар 6 компает-дисков со сказками. Сколько всего компакт-дисков у Жанар, если ко??пакт-дисков со сказками составляют одну пятою часть всех всех компакт-дисков.
Математика
У Жанар 6 компает-дисков со сказками. Сколько всего компакт-дисков у Жанар, если ко??пакт-дисков со сказками составляют одну пятою часть всех всех компакт-дисков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у Жанар 6 компакт дисков со сказками,и они составляют одну пятую часть всех диско,то всего- 6*5=30 дисков
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