Масса пирита FeS2 требующегося для получения 11,2 л (Н.у) оксида серы (if) равна

Химия
Масса пирита FeS2 требующегося для получения 11,2 л (Н.у) оксида серы (if) равна
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