У жени 140 марок он подарил брату половину а потом ещё 4 марки сколько марок осталос?? у жени
Математика
У жени 140 марок он подарил брату половину а потом ещё 4 марки сколько марок осталос?? у жени
Ответ(ы):
Гость:
140 :2 +4 = 70+4=74 марки - подарил всего 140- 74= 66 марок - осталось Ответ: 66 марок осталось у Жени.
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