У жени 140 марок он подарил брату половину а потом ещё 4 марки сколько марок осталос?? у жени

Математика
У жени 140 марок он подарил брату половину а потом ещё 4 марки сколько марок осталос?? у жени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
140 :2  +4 = 70+4=74 марки  - подарил всего 140- 74= 66 марок - осталось Ответ: 66 марок  осталось у Жени.
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