Charity is a) helping people in need b) taking medicine c) working

Русский язык
Charity is a) helping people in need b) taking medicine c) working
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Charity is a)helping people in need ПЕРЕВОД: Благотворительность-это помощь людям при необходимости. Удачи!)
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