В комнате ширина которой равна 3м 20 см а длина 5м 30см,по краям пола должны пробить п??интус . Достаточно ли для этой комнаты плинтусов общей длиной 25 м

Математика
В комнате ширина которой равна 3м 20 см а длина 5м 30см,по краям пола должны пробить п??интус . Достаточно ли для этой комнаты плинтусов общей длиной 25 м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5м 30см=530 см 3м 20см= 320 см 1)530*2+320*2=1700 см 25м>17м следовательно ответ да
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