В комнате ширина которой равна 3м 20 см а длина 5м 30см,по краям пола должны пробить п??интус . Достаточно ли для этой комнаты плинтусов общей длиной 25 м

Математика

В комнате ширина которой равна 3м 20 см а длина 5м 30см,по краям пола должны пробить п??интус . Достаточно ли для этой комнаты плинтусов общей длиной 25 м

Автор: Гость