Аспан,кекилик,жасыл,дос,астык ,кай соз артык
Қазақ тiлi
Аспан,кекилик,жасыл,дос,астык ,кай соз артык
Ответ(ы):
Гость:
Кекилик арты шыгар немесе жасыл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи род и падеж у имён существительных и имён прилогательных.осенние тарелк??. в золотом осенним блеске все опушки стали ближе .в рыжих рыжих ...
Математика
Выполнить сложение. 3 + ( -1 целая 2/7)=? 2 целых 2/3 + ( -1 целая 5/6)=? -2+1целая 3/4=? -5 целых 1/3 + 4,5=?
Окружающий мир
Геометрия
Напишите уравнение окружности, проходящей через точку А(1;4) ,с центром, лежащим на ??си Ох, и радиусом, равным 5