У зины на 4 открытки меньше чем у Гали.У Зоны 6 открыток.Сколько открыток у Гали?
Математика
У зины на 4 открытки меньше чем у Гали.У Зоны 6 открыток.Сколько открыток у Гали?
Ответ(ы):
Гость:
6+4= 10 открыток у Гали.
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