У зины на 4 открытки меньше чем у Гали.У Зоны 6 открыток.Сколько открыток у Гали?

Математика

У зины на 4 открытки меньше чем у Гали.У Зоны 6 открыток.Сколько открыток у Гали?

Автор: Гость