Участок длиной 18 метров шириной 10 метров уменьшили в 2 раза Как изменилась площадь этого участка
Математика
Участок длиной 18 метров шириной 10 метров уменьшили в 2 раза Как изменилась площадь этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь участка уменьшилась в 4 раза. Нужно возвести в квадрат 2, будет 4. (всегда нужно возводить в квадрат если интересует площадь, если объем, то в куб). Также можно решить практическим способом. Сначала найдем площадь исходного участка 18*10=180, потом нового 9*5=45, а теперь площадь исходного разделим на площадь нового 180:45=4. ч.т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Химия
Помогите пожалуйста! Решите эти 4 задачи кому не трудно! И желательно все оформить правильно (дано и решение)! Прошу! Заранее всем огромное спаси...