Участок длиной 18 метров шириной 10 метров уменьшили в 2 раза Как изменилась площадь этого участка

Гость: Гость:

Площадь участка уменьшилась в 4 раза. Нужно возвести в квадрат 2, будет 4. (всегда нужно возводить в квадрат если интересует площадь, если объем, то в куб). Также можно решить практическим способом. Сначала найдем площадь исходного участка 18*10=180, потом нового 9*5=45, а теперь площадь исходного разделим на площадь нового 180:45=4. ч.т.д.