Ученикам было предложено два диктанта в первом диктанте было в 2 раза больше слов ??ем во втором в обоих диктантах всего было 318 слов Сколько всего слов было в каждом диктанте

Математика

Ученикам было предложено два диктанта в первом диктанте было в 2 раза больше слов ??ем во втором в обоих диктантах всего было 318 слов Сколько всего слов было в каждом диктанте

Автор: Гость