Ученикам было предложено два диктанта в первом диктанте было в 2 раза больше слов ??ем во втором в обоих диктантах всего было 318 слов Сколько всего слов было в каждом диктанте

Математика
Ученикам было предложено два диктанта в первом диктанте было в 2 раза больше слов ??ем во втором в обоих диктантах всего было 318 слов Сколько всего слов было в каждом диктанте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором х слов, тогда в первом 2х составим ур-е х+2х=318 3х=318 х=318:3 х=106 во втором диктанте 106 слов в первом 106*2=212 проверка: 106+212=318
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