Учёный объединяет организмы в группе на основе А)Сходство организмов без учёта ??одства Б)общности мест их обитания В) Сходство организмов с учётом их родства Г) Практического значения организмов

Биология

Учёный объединяет организмы в группе на основе А)Сходство организмов без учёта ??одства Б)общности мест их обитания В) Сходство организмов с учётом их родства Г) Практического значения организмов

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