Учитель литературы заставляет нас учить тексты группы Ария. Правильно ли он делает?

Литература
Учитель литературы заставляет нас учить тексты группы Ария. Правильно ли он делает?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как истинный фанат рока - это афигенно Нас, например, заставляли писать сочинение на тему "восприятие мира от лица дверной ручки"... У каждого свои закидоны))
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