8 класс Расчёт кол-ва теплоты Сколько нужно влить холодной воды при температуре 10 градусов цельсия в 50 килограмм кипятка для получения смеси с температурой 45 градусов? Только не надо брать решения с интернета, не та форма ...
Физика
8 класс Расчёт кол-ва теплоты Сколько нужно влить холодной воды при температуре 10 градусов цельсия в 50 килограмм кипятка для получения смеси с температурой 45 градусов? Только не надо брать решения с интернета, не та форма записи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T1=10 C Q1=cm1(t-t1); m2=50 кг Q2=cm2(t2-t); Q1=Q2; t2=100 C cm1(t-t1)=cm2(t2-t); t=45 C m1=m2(t2-t1)/t-t1=50*55 C/35= 78,6 кг. c=4 200 дж/кг* С ___________ m1-?
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