8 класс Расчёт кол-ва теплоты Сколько нужно влить холодной воды при температуре 10 градусов цельсия в 50 килограмм кипятка для получения смеси с температурой 45 градусов? Только не надо брать решения с интернета, не та форма ...

Физика

8 класс Расчёт кол-ва теплоты Сколько нужно влить холодной воды при температуре 10 градусов цельсия в 50 килограмм кипятка для получения смеси с температурой 45 градусов? Только не надо брать решения с интернета, не та форма записи.

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