Составьте предложения с этими словосочетаниями:лучи солнца,опушка леса,жители города,собрание класса,библиотека школы. очень надо помогите пожл

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Лучи солнца ярко освещают комнату через окно. На опушке леса растёт много разных грибов. Жители города собираются праздновать Новый год на центральной пощади. Вчера у нас прошло собрание класса. У нас в библиотеке школы находится множество интересных книг.