В городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало. - Какое это предложение сложное или простое, хотя- это союз или частица?
Русский язык
В городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало. - Какое это предложение сложное или простое, хотя- это союз или частица?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя - союз, предложение сложное. Первое подлежащее печаль сказуемое сквозила, второе пригревало ( без личное предложение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5-9 Русский язык 5 баллов Спиши, вставь пропущенные буквы. Охарактеризуй предложения по наличию главных и второстепенных членов. 1. Конец мая. В по...
Алгебра
Определите значение х, при котором значение выражения -3х равно: а)0; б)6; в)-12; г)-3/17; д)10/3; е) 2 2/5.