В городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало. - Какое это предложение сложное или простое, хотя- это союз или частица?

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В городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало. - Какое это предложение сложное или простое, хотя- это союз или частица?

Автор: Гость