Определите значение х, при котором значение выражения -3х равно: а)0; б)6; в)-12; г)-3/17; д)10/3; е) 2 2/5.
Алгебра
Определите значение х, при котором значение выражения -3х равно: а)0; б)6; в)-12; г)-3/17; д)10/3; е) 2 2/5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если условие такое -3х=0 а) 0, -3х=6 б) -2, -3х=-12 в) 4, г)-1/17, д)10/9=1 1/9, е) 4/5
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