Упростить выражение: 1)((-а^6)^5)^9 2)((-а^11)^2)^3
Математика
Упростить выражение: 1)((-а^6)^5)^9 2)((-а^11)^2)^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_____________________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Функция задана формулой y=2x-8 1)найдите значение функции, если значение аргумента ??авно -2;4; 2)при каком значении аргумента значение функции...
Химия
Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные ...
Литература
Алгебра
Докажите что значение выражения ((2ab/a^2-b^2)+(a-b/2a+2b))*(2a/a+b)+(b/b-a) не зависит от значений входящих в него переменных
Английский язык