Сколько процентов составляет число 0,02 от своего квадрата

Математика
Сколько процентов составляет число 0,02 от своего квадрата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любое число от своего квадрата составляет x/(x^2) = 1/x процентов 1/0.02 = 50 или 5000 процентов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростить выражение: 1)((-а^6)^5)^9 2)((-а^11)^2)^3
Ответить
Математика
Функция задана формулой y=2x-8 1)найдите значение функции, если значение аргумента ??авно -2;4; 2)при каком значении аргумента значение функции...
Ответить
Химия
Нарисуйте схемы строения атомов 1 группы в табл. элементов.Напишите формулы прост??х и сложных веществ этих элементов,указав тип связи(структурные ...
Ответить
Литература
Что рассказывается в баснях?
Ответить
Алгебра
Докажите что значение выражения ((2ab/a^2-b^2)+(a-b/2a+2b))*(2a/a+b)+(b/b-a) не зависит от значений входящих в него переменных
Ответить