Сколько процентов составляет число 0,02 от своего квадрата
Математика
Сколько процентов составляет число 0,02 от своего квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любое число от своего квадрата составляет x/(x^2) = 1/x процентов 1/0.02 = 50 или 5000 процентов.
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